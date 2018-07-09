Эксперт высказался о создании в РФ самолета для поражения военных спутников

Российский военный эксперт в понедельник высказался о создании в РФ нового самолета, который способен выводить из строя военные спутники. Соответствующая информация ранее появилась в некоторых СМИ.

По словам эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, подобная система под названием МиГ-31Д была в нашей стране еще во времена СССР. На данные носители прикрепляли особые снаряды, которые имели возможность выводить из строя баллистические ракеты и сбивать военные спутники.