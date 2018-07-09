Новость о продавщице, прокалывавшей презервативы иностранцам, оказалась фейком

В Интернете появилась новость о нижегородской продавщице, которая продавала иностранным футбольным болельщикам проколотые презервативы с целью улучшения генофонда. Однако, как оказалось, эта история не имеет ничего общего с действительностью, такого факта в Нижнем Новгороде не было.

Нижегородской издание NN.ru провело собственное расследование. Выяснили, что ни у одного работодателя такая креативная продавщица не работает. Оказалось, женщина стала героиней видео из блога 15-летнего школьника, который подражал своим коллегам с миллионами подписчиков. Парень ходил по магазинам и искал правонарушения. Но начинающий блогер много просмотров не собрал, а новость о 62-летней женщине разлетелась в сети и набирает просмотры.

Неужели люди поверили, что обычная продавщица так оригинально заботится о повышении уровня рождаемости и качестве генофонда?

Напомним, ЧМ-2018 проходит в 11 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде.