На Украине ребенок погиб, когда его родители праздновали ночь Ивана Купалы

Пятилетний ребенок скончался на Украине в ночь на 9 июля, когда его родители праздновали ночь Ивана Купалы. В ночь на понедельник родители мальчика в деревне под Харьковом жгли костер. Пока мама и папа малыша отвлеклись, он приблизился к костру и упал в огонь.

Мгновенно вспыхнула одежда на мальчике, тело охватило пламя. Малыш закричал от боли. С сильнейшими ожогами ребенка повезли в ближайшую больницу, - сообщает URA.RU. В больнице медики сказали, что у мальчишки ожоги четвертой степени.

Врачи боролись за жизнь малыша, но их усилия результата не принесли. Вскоре ребенок умер.

По факту гибели ребенка полиция возбудила уголовное дело по статье о невыполнении родительских обязанностей. Правоохранительные органы отметили, что мать и отец погибшего мальчика считались благополучными. Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.