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Российские ученые раскрыли секрет машины, управляемой силой мысли
9 июля 2018, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Российские учёные работают над созданием автомобиля, которым можно будет управлять силой мысли. Над созданием нейромобиля работают нижегородские учёные. Разработчики нейромобиля считают, что машины, которыми можно будет управлять сигналами головного мозга, предусмотрены, в первую очередь, для людей с ограниченными возможностями.
По словам специалистов, через специальные датчики, которые вмонтированы в шляпу водителя, бортовой компьютер распознаёт его намерения в процессе движения и начинает реагировать на них соответствующим образом, - сообщает ТАСС.
Первое транспортное средство должно появиться ближе к 2020 году.
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