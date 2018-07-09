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Росстат раскрыл разницу в доходах самых богатых и самых бедных россиян

9 июля 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат раскрыл разницу в доходах самых богатых и самых бедных россиян
фото: pixabay.com

Доходы самых богатых россиян, как предварительно подтверждают данные Росстата, превышают доходы самых бедных россиян примерно в 15 раз. Этот показатель не меняется уже несколько лет. Глава Росстата Александр Суринов сообщил, что такая разница - в 15 раз - держится несколько лет.

В 2015 году — 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза. Суринов рассказал, что имеется другая методика оценки, когда считается соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных. Эта разница в 2017 году составила семь (7) раз.

Суринов в интервью "Российской газете" отметил, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за последние три года почти не изменилась: в 2015 году составила 13,3% от общей численности населения страны, в 2016 - тоже 13,3%, в 2017 году, по предварительной оценке, — 13,2%.

Суринов отметил, что в текущем 2018 году инфляция оказалась выше именно для богатых граждан, чем для бедных, хотя всегда ранее было наоборот.

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