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"Ты - полное ничтожество", документальное кино как доказательство в суде
8 июля 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
Документальный фильм польского режиссера Марты Прус «За гранью возможного», который взял Гран-при на международном кинофестивале «Победили вместе» в Севастополе предлагают использовать как доказательство в суде.
Настоящий скандал вызвала лента о судьбе юной гимнастки Маргарите Мамун. В картине правдиво и жестко рассказывается, как известный тренер Ирина Винер-Усманова делала из нее чемпионку. «Мы хотели показать ту сторону спорта, которая мало кому известна, загадочную, основанную на интуиции и почти зверином чутье. Изнуряющая дисциплина, разлука с семьей, постоянное одиночество и даже унижение - вот оборотная сторона медали и то, чем приходится платить за победу», - рассказала режиссер киноленты.
Но то ли слишком откровенный и циничный рассказ о спортивной карьере получился у авторов фильма, то ли рафинированный иностранный зритель оказался не готов к суровой правде, но российского тренера обвинили в жестокости.
«Серебро» - это позор, а ты - полное ничтожество. Полное ничтожество! За исключением одного номера, дрожала как осиновый лист. Запомни, эти баллы ты получила только за красивые глаза», - обращаясь к юной спортсменке, говорит Винер-Усманова. И подобная откровенная жестокость встречается в фильме постоянно. «Мы должны относиться к ней, как к собаке. Она должна работать, работать и работать!», - убеждает окружающих прославленный тренер.
Насколько результативны такие методы «дрессировки» спортсменов? Ломают ли они личность человека? Да оба эти вопроса после просмотра фильма можно ответить «да». Именно поэтому некоторые коллеги обвинили российского тренера в бесчеловечности. Они посоветовали Маргарите Мамун обратиться в суд и в качестве свидетеля взять режиссера документального фильма, сообщает «Мир новостей».
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