Нижегородская продавщица прокалывала презервативы иностранным фанатам

Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд страны с помощью проколотых презервативов для иностранцев. 62-летняя женщина считает, что современные российские мужчины обладают очень плохим генофондом.

А иностранные фанаты приехали в город красивые, подтянутые, спортивные и богатые. Поэтому женщина и прокалывала средства для контрацепции, чтобы девушки беременели от болельщиков. "Все равно им в удовольствие, а нашим женщинам хоть ребенок нормальный достанется", - оправдывается Людмила. Об опасности заражения венерическими заболеваниями через проколотые презервативы женщина, вероятно, позабыла. Продавщицу попросили написать заявление об уходе по собственному желанию.

У самой Людмилы родилась двойня после олимпийских игр, которые прошли в 1980 году.