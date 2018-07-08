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Нижегородская продавщица прокалывала презервативы иностранным фанатам
8 июля 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд страны с помощью проколотых презервативов для иностранцев. 62-летняя женщина считает, что современные российские мужчины обладают очень плохим генофондом.
А иностранные фанаты приехали в город красивые, подтянутые, спортивные и богатые. Поэтому женщина и прокалывала средства для контрацепции, чтобы девушки беременели от болельщиков. "Все равно им в удовольствие, а нашим женщинам хоть ребенок нормальный достанется", - оправдывается Людмила. Об опасности заражения венерическими заболеваниями через проколотые презервативы женщина, вероятно, позабыла. Продавщицу попросили написать заявление об уходе по собственному желанию.
У самой Людмилы родилась двойня после олимпийских игр, которые прошли в 1980 году.
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