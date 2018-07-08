Слепаков извинился перед футболистами сборной за «балбесов»

Популярный юморист Семён Слепаков опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост, где он извинился перед игроками за песню, которую написал за несколько дней до начала чемпионата по футболу.

В композиции были слова о том, что "грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов".

"Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством", - написал Слепаков. Российская сборная смогла избавить его от того "чувства безнадёги", что заставило его написать обидные слова. Юморист считает, что сборная, как вежливый хозяин, просто отошла в сторону, это не проигрыш.