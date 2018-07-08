Каждый второй россиянин заявляет, что не встречал неблагополучные семьи
8 июля 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что каждый второй житель страны не встречал неблагополучную семью. При этом 45% опрошенных знают подобные семьи, хотя считают их единичными случаями (29%).
У 16% опрошенных подобных примеров в окружении большинство.
Для сокращения количества неблагополучных семей в России граждане предлагают бороться с безработицей, повышать зарплаты, пенсии и уровень жизни людей. Также предлагается усилить контроль органов опеки, обращать больше внимания на борьбу с алкоголизмом и наркоманией, заниматься воспитанием молодого поколения.
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