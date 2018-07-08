За это видео защитника сборной Хорватии Домагоя Виду могут отстранить от игр
8 июля 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
FIFA официально подтвердила, что начала проверку в отношении хорватского футболиста Домагоя Виду, скандировавшего «Слава Украине» после победы своей сборной.
После матча он записал видео, где крикнул «Слава Украине». Вместе с ним на видео попал другой хорватский игрок - Огнен Вукоевич. Оба они большую часть карьеры провели в киевском «Динамо».
Сам Вида говорит, что это у него такой юмор, но FIFA такие шутки не нравятся. «Мы собираем все существующие материалы и изучаем их. Пока у нас не будет всей полноты информации мы не сможем прокомментировать что-то более подробное», - сообщили в федерации.
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