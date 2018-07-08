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Патриарх Кирилл назвал любовь "основополагающим чувством"
8 июля 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, в День семьи, любви и верности, Патриарх Кирилл совершил богослужение в Свято-Троицком соборе Мурома. После службы он побеседовал с прихожанами на темы любви и современного кино.
Патриарх назвал чувство любви основополагающим, которое позволяет людям становиться лучше, назвав его особым состоянием души человека. Нет этого чувства - нет и самой жизни, человеческий род не имеет продолжения.
Патриарх Кирилл также отметил, что современная культура нередко разрушает способность людей любить друг друга. Он считает, что среди фильмов, которые сейчас идут на экранах, нет ни одного, развивающего любовь.
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