Медики советуют, от каких продуктов отказаться на зарубежных курортах

Медики советуют путешественникам аккуратно выбирать еду на зарубежных курортах, особенно летом в жарких странах. Люди на отдыхе хотят попробовать национальные блюда. Хорошо, если у туриста крепкие желудок и иммунитет, и он питается в проверенном заведении. А то и с отравлением в больницу можно угодить.

В ряде стран, в частности в Египте и Индии, туристам необходимо запасаться питьевой водой. Водопроводную воду в этих странах не пьют. Рекомендуется употреблять только бутилированную воду.

Как правило, туристы в морских странах хотят попробовать экзотическую еду. Надо знать, что устриц принято есть сырыми, сбрызнув лимонным соком. Аккуратно надо выбирать морские продукты в станах Азии. Не факт, что их проверили, как в европейских кафе и ресторанах.

Аналогичная ситуация с мясом диких животных. Дичь обычно принято пробовать в странах Африки. Эксперты уверены, что дикие животные могут быть заражены огромным количеством паразитов. А вот африканские повара умением безопасной готовки мяса не отличаются.

Аккуратно нужно быть с овощами и фруктами, купленными на местных рынках. Овощи и фрукты надо не только тщательно мыть, но и лучше срезать с них кожу.

В развитых странах высокий уровень эпидемиологического контроля продуктов и готовой еды. Можно попробовать молоко или молочные продукты у местных фермеров. Но в в странах третьего лучше не рисковать. Продукты могут содержать бактерии, вызывающие листериоз. Особенно листериоз опасен для беременных женщин.

И еще очень важно тщательно мыть руки перед едой.