//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Басков опубликовал снимок с Аллой Пугачевой: "болеем всем сердцем и душой"
- Пугачева плакала, болея за сборную России: "Проигрыш иногда бывает и победным"
- Певец Шура стал бомжом, его выселяют из собственной квартиры
- Близкие Дениса Черышева шокированы готовностью Оли Бузовой выйти за него
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Вологде бесследно пропал курсант ВИПЭ ФСИН
8 июля 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Вологде бесследно пропал курсант ВИПЭ ФСИН РФ Шунков Сергей. 5 июля молодой человек ушел из дома в восьмом часу вечера по адресу город Вологда, улица Ленинградская, дом 80. До сих о курсанте нет никакой информации.
По словам коллег и родных, его телефон отключен. Сам молодой человек на связь не выходит.
Курсант Сергей Шунков направлен на обучение УФСИН России по Архангельской области.
Приметы Шункова: рост 175-180 см, худощав, короткая стрижка, волосы темно-русые.
Был одет: темная ветровка, сини джинсы, черную спортивную обувь на белой подошве.
При себе имел: паспорт, удостоверение курсанта ВИПЭ ФСИН РФ, мобильный телефон.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Маск уточнил детали плана по спасению в Таиланде команду футболистов из пещеры
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Близкие Дениса Черышева шокированы готовностью Оли Бузовой выйти за него
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Каждый второй россиянин заявляет, что не встречал неблагополучные семьи
//Общество
За это видео защитника сборной Хорватии Домагоя Виду могут отстранить от игр
//Общество
Медики советуют, от каких продуктов отказаться на зарубежных курортах
//Новости СМИ2
//Общество
На 22 км МКАД столкнулись грузовик и автобус, пострадавших эвакуировал вертолет
//Общество
«Бузова его прокляла», Рустам Солнцев о неудачах футболиста Тарасова
//Новости Redtram
//Спорт
Футболист сборной Хорватии Вида пошутил для украинских друзей: "Слава Украине"
//Спорт
«Одиночество Смолова», эта фотография стали хитом в соцсетях
//Общество
//Общество
//Общество
Стюардессы успешно приняли роды во время полета, родился мальчик
//В мире
В Таиланде начали операцию по спасению детей-футболистов из затопленной пещеры
//В мире
//Спорт
//Спорт
//Наука
//Спорт
Первый тайм между Россией и Хорватией завершился со счетом 1:1
//Спорт