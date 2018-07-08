В Вологде бесследно пропал курсант ВИПЭ ФСИН РФ Шунков Сергей. 5 июля молодой человек ушел из дома в восьмом часу вечера по адресу город Вологда, улица Ленинградская, дом 80. До сих о курсанте нет никакой информации.

По словам коллег и родных, его телефон отключен. Сам молодой человек на связь не выходит.

Курсант Сергей Шунков направлен на обучение УФСИН России по Архангельской области.

Приметы Шункова: рост 175-180 см, худощав, короткая стрижка, волосы темно-русые.

Был одет: темная ветровка, сини джинсы, черную спортивную обувь на белой подошве.

При себе имел: паспорт, удостоверение курсанта ВИПЭ ФСИН РФ, мобильный телефон.