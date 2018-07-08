Врачи о стариках:ненужный контингент,который занимает койки и портит статистику

История 92-летного ветерана из Нового Уренгоя, которого врачи «скорой помощи» не захотели везти в больницу, заявив родственникам, что им не нужно, чтобы он «умер в машине» возмутила общественность до глубины души. Но проблема в том, что такое случается в каждом регионе, в каждом городе по всей стране ежедневно.

Это не уникальный случай, не произвол, не «вопиющая наглость» врачей, а обычная практика. Правило, по которому стриков в больницу лучше не брать, нарушается в редких случаях. О том, как больницы наловчились отказывать «ненужным» пациентам на условиях анонимности рассказал изданию «URA.RU» врач отделения скорой помощи.

Медики называют пожилых людей «ненужным контингентом», которые «лишь занимают койки и портят статистику». Смерть в карете неотложки обернется для медперсонала лишней головной болью. Придется до конца смены писать кучу объяснительных, заполнять бумаги и отчеты. А это никому не нужно.

К тому же стационару такой больной тоже не нужен, потому что своей смертью он статистику испортит. Вот поэтому и бьется каждая больница за вожделенные циферки-показатели, причем самым простым способом, всеми правдами и неправдами стараясь не брать пожилых пациентов.

Как рассказал медик, «если в приемном отделении родственники пожилого пациента скандалят, требуя его госпитализировать, то начинается игра в злого и доброго доктора. Это широко известный в узких медицинских кругах «развод». «Злой» доктор сразу заявляет, что никогда не положит больного, после чего приходит «добрый» доктор. Он говорит, что госпитализировать, конечно, готов, но говорит, что «вашему дедушке в больнице одному будет тяжело» и предлагает полечиться амбулаторно, выписывая попутно множество лекарств. В итоге родственники благодарят его и забирают больного домой, подальше от «злого» доктора». А заодно и снимают ненужный груз ответственности с докторов.

В сложившейся системе нет места для пожилых людей. Если человеку 80, то он обречен, потому что в больнице и на молодых и имеющих все шансы на выздоровление не хватает мест и оборудования. «И разве это нормально, что 90-летний старик без перспективы вылечиться занимает в реанимации место молодого человека, которого привезли после ДТП и которого просто физически некуда положить?», - спрашивает анонимный доктор.

Нет, не нормально, как и не нормально все, что сейчас происходит в отечественной медицине.