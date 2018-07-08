С какими губернаторами провел встречи за неделю Путин

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе провел рабочией встречи с губернатором Санкт-Петербруга Георгием Полтавченко, временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Все руководители регионов докладывали главе государства о социально-экономической ситуации в своем регионе.

Воскресенский отчитался Путину, как решается вопрос с программой льготного кредитования многодетных семей. Президенту на "Прямой линии" задала вопрос семья Дмитрия Верховского. У него четверо детей.

Воскресенский отметил, что постановление Правительства России действует так, что если третий ребёнок рождается, можно получить льготную ставку – 6%, если четвёртый, то уже нельзя. В ходе "Прямой линии" Путин дал поручение Правительству России с этим разобраться.

У жителя Ивановской области вообще ставка была очень высокая – 15%. По словам главы региона, "оперативно связались с институтами развития и для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, чтобы можно было прокредитоваться". "У нас люди живут всё-таки небогато и считают каждую копейку", - подчеркнул ивановский губернатор.

Полтавченко доложил, что на заседании правительства Петербурга утвердили стратегию социально-экономического развития северной столицы до 2035 года, сейчас идёт работа над формированием бюджета на 2019-й и последующие годы.

Тарасенко заявил: "Сегодня у меня задача – поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть". Для Приморья "самое главное – это портовое хозяйство".