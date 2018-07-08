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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
8 июля 2018, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС предупредило москвичей и гостей российской столицы об ухудшении погоды в Москве в воскресенье, 8 июля. Ливень хлещет в московском районе Тушино. Столичные спасатели выпустили экстренное предупреждение. По прогнозу синоптиков, в Москве дождь зарядил на целый день, возможны гроза и сильный ветер.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 07:00 до 21:00 08 июля 2018 года местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 12-17 м/с", - говорится в сообщении МЧС, опубликовано на странице ведомства в соцсети Твиттер.
Гидрометцентр России ранее объявил "жёлтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на воскресенье, 8 июля, из-за надвигающихся на Москву и Московскую область ветра и дождя.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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