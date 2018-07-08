Мама утонувшего в озере в Башкирии мужчины с семьей хочет разобраться
8 июля 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Мама утонувшего в озере в Краснокамском районе Башкирии с женой и годовалым ребенком Ивана Аппакова не верит, что ее сын мог заснуть за рулем и не ощутить, что автомобиль катится. По словам мамы Ивана Аппакова, ее сын был профессиональным водителем, у него был большой водительский стаж.
Он работал в Сургуте, возил руководителей подразделений "Газпрома", а недавно его пригласили в Петербург на работу, — сообщает "Башинформ". Татьяна Аппакова тяжело переживает гибель сына, снохи и внука, утонувших в озере.
Она отметила, что, хотя опознание в морге произошло очень быстро, она заметила синяки на теле сына, у невестки пена была. "Вся машина искурочена. Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались", - заявила мама погибшего мужчины.
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