Стюардессы успешно приняли роды во время полета, родился мальчик

Стюардессы успешно приняли роды во время полета самолета из Киргизии в Россию. Воздужное судно выполняло рейс Ош - Екатеринбург. Неожиданно одна из пассажиров сообщила о болях в спине и животе.

Старший бортпроводник-инструктор Татьяна Булаева выяснила, что у беременной женщины начались схватки и уже отошли воды. Бортпроводницам пришлось принимать роды самостоятельно на борту самолета. Через 15 минут на борту самолета "Уральских авиалиний" родился мальчик. Роды прошли успешно. Новорождённый и мама чувствовали себя хорошо.

Экипаж авиалайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. Командир самолета предупредил диспетчеров аэропорта, что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша борт встречала скорая помощь. Новорожденный и мама были переданы врачам, которые доставили их в родильный дом.