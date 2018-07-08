Популярное лекарство от давления может вызывать рак

Европейское медицинское сообщество решает вопрос о полном запрете популярного лекарства от давления. Датские ученые предупредили таблетки от гипертонии на основе валсартана опасны. Они могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Как считают исследователи, длительный прием таких таблеток может оказать негативное влияние на организм. Возможная причина — нарушение технологии очистки действующего вещества, пишет ctualnews.org.

В Израиле уже предупредили пациентов об опасности валсартана, а китайский производитель лекарства уже отозвал из аптек свою продукцию.

В Евросоюзе сейчас пытаются дать оценку ситуации и решить, следует ли запретить вообще все препараты на основе валсартана. Экспертов и чиновников останавливает лишь то, что предупреждение Медицинского агентства Дании было сделано на основе экспериментов с животными. Точных данных, что валсартан способствует развитию рака у человека, пока нет.

С другой стороны, протестировать его в полном объеме на людях, к счастью, невозможно, поэтому пользователи должны сами решать, стоит ли им принимать подобные препараты. Береженого, как говорится…