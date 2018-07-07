Производителя космических кораблей «Буран» выставили на продажу на Avito

Лидер советской, а до некоторых пор и российской авиакосмической отрасли Тушинский машиностроительный завод выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений, где продают в основном подержанные вещи.

Стоимость завода в Москве – 10,35 млрд рублей. В эту цену входит все движимое и недвижимое имущество в количестве 1744 позиций, сказано в объявлении: собственный железнодорожный путь, станки, конвейерные линии и пр. С 2013 года предприятие признано банкротом, пишет kp.ru .

Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) был создан в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной техники. В разные периоды своей истории завод осуществлял серийный выпуск самолетов гражданской авиации, фронтовых истребителей, выпускал гражданскую продукцию, включая троллейбусы, трамваи и сельскохозяйственную технику, сообщается на сайте предприятия. На протяжении нескольких десятилетий на заводе производились новейшие виды оборонной техники.