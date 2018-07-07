Мосгоризбирком лишил часть кандидатов в мэры столицы данного статуса

Большинство претендентов на пост мэра Москвы официально лишилось статуса кандидатов в связи с непредоставлением документов на регистрацию. Соответствующее решение городская избирательная комиссия приняла на своем заседании, состоявшемся в субботу.

Данный статус, в частности, утратили оппозиционные политики Сергей Митрохин, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, журналист Антон Кузнецов-Красовский, фермер Герман Стерлигов, лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий. Ряд граждан отказались от дальнейшего участия в кампании по своей воле. Среди них глава центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, выдвиженец Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов, представитель Российской экологической партии «Зеленые» Сергей Ревин.

Сдать в Мосгоризбирком все необходимые документы смогли пять кандидатов. Это самовыдвиженец Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Михаил Балакин (партия «Союз горожан») и Илья Свиридов (партия «Справедливая Россия»). Ожидается, что решение об их регистрации будет принято на следующей неделе.

Жители столицы проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Ранее сообщалось, что московский стандарт выборов распространят на «дачные» избирательные участки.