//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анфиса Чехова топлес порассуждала о наготе
- Актер Хью Грант сообщил, что взял в заложники свою жену и детей из-за футбола
- Дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков
- Камнем преткновения в семье Кержаковых стали деньги, а разменной монетой - сын
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Россиянка родила ребенка во время полета в Екатеринбург
7 июля 2018, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка родила ребенка прямо во время полета в Екатеринбург. Роды на борту самолета приняли опытные бортпроводники авиакомпании. Мама и новорожденный в небе чувствуют себя хорошо.
Глубоко беременная пассажирка, находившаяся на борту самолете, выполнявшего рейс в Екатеринбург, во время полета пожаловалась бортпроводникам, что у нее начались боли в спине и животе.
Болями дело не ограничилось – через несколько минут у женщины начались роды. Бортпроводникам рейса пришлось принимать роды прямо в полете. Мальчик родился через 15 минут.
«Роды прошли успешно. Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо», - сообщает Рен-ТВ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, не назвавшей имя счастливой мамы и ее рожденного в небе сына.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Футбол
Ибрагимович и Бекхэм поспорили на исход матча Швеция - Англия
Камнем преткновения в семье Кержаковых стали деньги, а разменной монетой - сын
//Спорт
//Новости партнеров
Актер Хью Грант сообщил, что взял в заложники свою жену и детей из-за футбола
//Культура
Роджер Уотерс из Pink Floyd раскритиковал Трампа на концерте в Лондоне
//Криминал
Таджичка воткнула в сына-младенца десять иголок ради возвращения мужа
//В мире
Дутерте пообещал подать в отставку, если ему докажут, что Бог есть
//Новости СМИ2
//Общество
От работы кони дохнут, а вот люди, наоборот, - живут дольше, считают в Минздраве
//Хоккей
//Авто
Стритрейсершу Мару Багдасарян снова задержали за вождение без прав
//Новости Redtram
//В мире
Военный эксперт объяснил, почему США поставили Киеву старые Javelin
//В мире
Император Японии изменил планы, чтобы не отвлекать полицию во время бедствия
//В мире
//В мире
В Крыму прокомментировали заявление Гриценко о силовых методах
//В мире
//В мире
//Общество
2,5 млн. подписей в 36 коробках против пенсионной реформы доставили в Госдуму
//В мире
Экс-министр обороны Украины рассказал о перспективах по Крыму и Донбассу
//ВПК
ПАО "Ил" может возглавить гендиректор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин
//Общество
//Армия
В Госдуме раскрыли особенности российских истребителей поколения 6++