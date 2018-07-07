Россиянка родила ребенка во время полета в Екатеринбург

Россиянка родила ребенка прямо во время полета в Екатеринбург. Роды на борту самолета приняли опытные бортпроводники авиакомпании. Мама и новорожденный в небе чувствуют себя хорошо.

Глубоко беременная пассажирка, находившаяся на борту самолете, выполнявшего рейс в Екатеринбург, во время полета пожаловалась бортпроводникам, что у нее начались боли в спине и животе.

Болями дело не ограничилось – через несколько минут у женщины начались роды. Бортпроводникам рейса пришлось принимать роды прямо в полете. Мальчик родился через 15 минут.

«Роды прошли успешно. Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо», - сообщает Рен-ТВ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, не назвавшей имя счастливой мамы и ее рожденного в небе сына.