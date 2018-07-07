От работы кони дохнут, а вот люди, наоборот, - живут дольше, считают в Минздраве
7 июля 2018, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
Многие века человечество бьется над секретом бессмертия – от поисков философского камня, который необходим для создания эликсира жизни, до генетических лабораторий и экспериментов по клонированию. Но пока все попытки безуспешны. Зато Минздрав если и не нашел рецепт вечной молодости, то поведал россиянам секрет долголетия. И это, вы не поверите - это труд на благо родного государства!
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала, что долгая жизнь на 20% определяется генетикой, а на 80% — образом жизни. И секрет прост: не пить, не курить, заниматься спортом, больше общаться с людьми и главное – работать после пенсии! Как заявила Ткачёва, долгожители «после выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают». Как же вовремя-то нам раскрыли секреты долгожителей, прямо аккурат перед принятием пенсионной реформы.
Опять же люди, не лошади, это им, бедным, труд противопоказан, а нас – только здоровее с годами становимся! Теперь ждем комментариев главного ветеринарного врача страны, может и про лошадей мы ошибаемся.
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