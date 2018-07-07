Платежная система заранее поздравила россиян с победой над Хорватией

В паблике «ВКонтакте» национальной платёжной системы «Мир» чисто случайно появилась новость о победе сборной России над сборной Хорватии и ее даже разместили рекламе в социальной сети. Теперь этой записи на странице нет, но поставить лайк успели 470 человек, а сделать репост - 167 человек.

Ну, ошиблись, ну с кем не бывает, подумали бы мы, если б не одно «НО». Все российские и иностранные СМИ наперебой пишут о подозрительном факте.

Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии, а долг компании «Agrokor» урегулирован накануне матча Россия – Хорватия Крупнейший хорватский продуктовый ритейлер задолжал более пяти миллиардов евро, в том числе и российским банкам – «Сбербанку» и ВТБ По информации газеты "Ведомости", в Загребе на днях состоялись слушания по поводу банкротства компании. В итоге за урегулирование долга Сбербанк и ВТБ получат 46% акций «Agrokor».

В свете этой информации пользователи социальных сетей сделали собственный прогноз по финальному счету на табло. «Россия реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании "Agrokor" перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 миллиарда долларов. Хотелось бы в связи с этим поздравить россиян с выходом в полуфинал!», «Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании – Agrokor. Мой прогноз 3-1 в пользу сборной России», – пишут члены российского интернет-сообщества.

Между тем букмекеры по-прежнему отдают предпочтение команде Хорватии, а иностранные комментаторы предсказывают хоть и с минимальным счетом, но все же победу подопечных Златко Ладича.