Москва серьезно готовится к матчу сборной. В столице украли почти 10 тонн пива

Москва серьезно готовится к предстоящей игре своей сборной. Не известно, наблюдается ли в столице дефицит пива, но то, что его воруют еще на подъезде к региону – это неоспоримый факт.

Николай Чибисов, водитель из Воронежа, получил заказ на перевозку 300 кег хмельного напитка в Москву. Он приехал на место, указанное заказчиком, где к нему подошёл мужичок с бумажками. Он указал на стоявшую рядом «Газель», куда надо было всё сгрузить. Бумажки были с подписями, поэтому Чибисов ничего не заподозрил.

Когда он возвращался на стоянку, ему позвонила женщина и начала кричать в трубку благим русским языком, почему её груз опаздывает? Оказалось, что пиво — украли. Груз и «мужичка с бумажками» теперь ищет полиция, сообщает Telegram-канал Mash По великому русскому обычаю «Пива без водки – деньги на ветер», полиции следует сразу приготовиться к поиску фуры с сорокоградусной жидкостью.