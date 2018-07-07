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"Женщина, которую вы заслуживаете-это резиновая кукла", блогер написала мужчинам
7 июля 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Шумакова сходила на свидание с иностранцем. После этого ее обвинили во всех смертных грехах и даже в предательстве Родины.
На своей странице в социальной сети она написала: «Ещё после поста, где я спрашиваю, идти мне на свидание с аргентинцем или нет, в личные сообщения посыпалась тонна гневных сообщений от русских хлопцев, мол, какая я непатриотичная! После этого я узнала, что радикально настроенное общество мужчин в Москве женщин зелёнкой обливает за романтическое общение с иностранцами».
Далее развернулась бурная дискуссия на тему «мужчин с собственническими замашками и женщин, непатриотично готовых лечь под любого иностранца».
«За границей достаточно быть просто хорошенькой, и уже будешь собирать толпы восхищённых поклонников. И только в России нужны короткие платья, высокие каблуки и боевой раскрас, чтобы привлечь мужчин. Российские мужчины очень избалованы красивыми женщинами, и считают, что им можно вообще ничего не делать, достаточно того, что они есть», «Мы, женщины, их сами распустили, а теперь жалуемся, что они к нам по-хамски относятся», «А вот теперь представьте обратную ситуацию. Русские бабы бы ополчились и давай мазать зеленкой всех, кто заглядывается на иностранок», «Мужчины используют свою силу как аргумент, а по сути, этим молодчикам все равно за что драться и кого унижать. Это только повод», - написали пользователи в комментариях.
Еще более жестко высказалась и скандальный блогер Лена Миро. «Вы хоть отдаёте себе отчёт в том, как вам повезло - родиться в России? Родись любой из вас в Канаде, США, Италии или Израиле - у вас бы не было женщины. Для иностранок вы - некондиция. Вы некрасивы. Скупы. Ленивы. Инфантильны. Скучны. Вы отвратительно занимаетесь сексом. Вы плохо ухожены. Вы недостаточно галантны. Вы не вкладываетесь в себя, чтобы заполучить женщину. Женщины даются вас слишком легко», - с негодованием написала она в своем блоге.
А все потому, что в Великой Отечественной Войне погибло 27 миллионов наших предков. Как следствие, ценность мужских штанов в доме взлетела до небес. Эта надуманная ценность передаётся из поколения в поколение, считает Лена Миро. Нынешние мужчины выродились и измельчали. Если наши деды и отцы чувствовали себя мужиками, когда защищали родину, то их дети и внуки, считают себя мужиками, когда пьют дешевое пиво на футболе, пишут гадости в социальных сетях о женщинах и мажут зеленкой тех, кто посмел сходить на свидание с иностранцем.
«Мне за вас стыдно. А за наших баб мне обидно. Просто потому, что наши женщины слишком для вас хороши. Единственная женщина, которую вы заслуживаете, это резиновая кукла из секс-шопа», - убежденно заявила Миро.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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