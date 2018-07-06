Депутатам Госдумы мало рекламы на телевидении

Госдума в недалеком будущем может увеличить объем рекламы на телевидении. Согласно проекту закона соответствующий лимит предложили довести до 20% (12 минут в час). Сейчас он составляет 15 процентов вещания.

При этом в сутки общая продолжительность телерекламы, по замыслу депутатов, должна быть ограничена 216 минутами, то есть в среднем за 24 часа — все те же 9 минут, которые были ранее. Законопроект был внесен депутатами Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой. Отмечается, что предлагаемые нововведения позволят телевещателям более эффективно распределять объемы времени, выделяемые для размещения рекламы.

Депутаты также выступили с предложением пересмотреть подход к размещению рекламных роликов в образовательных и детских телепередачах.

«Цель нашего законопроекта — поддержать каналы в условиях падающего рынка», — заявил РБК автор законопроекта Антон Горелкин. При этом, как отмечает издание, рекламные доходы телевеканалов стабильно растут последние 3 года.









