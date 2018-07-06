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Депутатам Госдумы мало рекламы на телевидении
6 июля 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума в недалеком будущем может увеличить объем рекламы на телевидении. Согласно проекту закона соответствующий лимит предложили довести до 20% (12 минут в час). Сейчас он составляет 15 процентов вещания.
При этом в сутки общая продолжительность телерекламы, по замыслу депутатов, должна быть ограничена 216 минутами, то есть в среднем за 24 часа — все те же 9 минут, которые были ранее. Законопроект был внесен депутатами Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой. Отмечается, что предлагаемые нововведения позволят телевещателям более эффективно распределять объемы времени, выделяемые для размещения рекламы.
Депутаты также выступили с предложением пересмотреть подход к размещению рекламных роликов в образовательных и детских телепередачах.
«Цель нашего законопроекта — поддержать каналы в условиях падающего рынка», — заявил РБК автор законопроекта Антон Горелкин. При этом, как отмечает издание, рекламные доходы телевеканалов стабильно растут последние 3 года.
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