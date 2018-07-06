Перед матчем сборной России ливень затопил Сочи

Ливень затопил улицы Сочи накануне матча сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Адлер также частично оказался под водой. В интернете очевидцы публикуют видео.

ФИФА сообщает, что из-за непогоды поменялось место проведения тренировки национальной команды Хорватии. Она пройдёт не в Адлере, а на «Парк Арене» (Олимпийский проспект, 21), начиная с 19:30.

МЧС РФ по Краснодарскому краю предупреждает о том, что завтра тоже ожидаются сильный дождь с грозой и градом, а также порывы ветра 20 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.