Перед матчем сборной России ливень затопил Сочи
6 июля 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Ливень затопил улицы Сочи накануне матча сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Адлер также частично оказался под водой. В интернете очевидцы публикуют видео.
ФИФА сообщает, что из-за непогоды поменялось место проведения тренировки национальной команды Хорватии. Она пройдёт не в Адлере, а на «Парк Арене» (Олимпийский проспект, 21), начиная с 19:30.
МЧС РФ по Краснодарскому краю предупреждает о том, что завтра тоже ожидаются сильный дождь с грозой и градом, а также порывы ветра 20 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.
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