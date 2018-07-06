Эксперт объяснил, почему российские мужчины живут меньше женщин

Причин низкой продолжительности жизни среди мужчин несколько. Основными критериями являются злоупотребление алкоголем и табакокурение, отмечает главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

Большой процент смертей вызван также занятостью на травмоопасных производствах и использованием различных механизмов.

При этом за последние 10 лет среди мужского населения России в два раза увеличилась распространенность ожирения. Причиной этому Погосова считает развитие техники, передает РИА Новости. Все меньше сильный пол занимается физическим трудом, все больше употребляет жирную пищу.

Женщины больше следят за своим здоровьем, поэтому и смертность у них ниже.