Волна финансовых пирамид вновь захлестнула Россию

Крупные финансовые пирамиды закрылись сразу в нескольких регионах, оставив тысячи своих вкладчиков без сбережений. Ситуация настолько серьезна, что региональные отделения Центрального банка в Областях выпустили предупреждения гражданам по финансовой безопасности и начали активную просветительскую кампанию. Обманутые вкладчики также не сидят без дела. Они не надеются на полицию, а сами распространяют информацию о финансовых схемах преступников.

У россиян еще свежи в памяти крахи «МММ», «Властелины» и других им подобным пирамид, и масштабные финансовые аферы конца 90-х годов вызывали робкую надежду – такого в России не повторится никогда, так как очень уж больным был урок для большинства россиян.

Аферисты быстро сориентировались, и стали использовать слабое регулирование финансовых рынков со стороны тогда еще ФСФР, а также финансовую неграмотность сограждан, облачая пирамиды в новые формы – таймшеры, рынок форекс, страхование жизни и т.д. Всех их объединяет одно – пирамида рушится, как только в нее перестают поступать деньги от новых участников.

Технологический скачок последних пяти лет сделал нашу жизнь не только комфортнее и быстрее, но и обеспечил новый всплеск еще более изощренных финансовых афер. Пирамиды растут как грибы после дождя во всех городах, регионы захлестнула волна пирамид. Так, 3 июля в Екатеринбурге начался суд над учредителями ООО «РФК», привлекавших деньги граждан под обещание погасить их кредиты, пострадало 64 человека. В Уссурийске судят организаторов финансовой пирамиды, выманивших у граждан 4,3 млрд рублей под видом инвестиций в векселя Азиатско-Тихоокеанского банка. Прокуратура кировской области признала виновным котельчанина, выманившего у доверчивых вкладчиков 70 миллионов рублей. Это лишь некоторые примеры, новостные ленты ежедневно сообщают о новых подобных случаях.

Региональные отделения Центрального банка по всей стране бьют тревогу и проводят региональные кампании по противодействию финансовым пирамидам. Так, 29 июня в Угличе, Рыбинске и многих других небольших городах представители Центрального Банка встретились с пенсионерами и рассказали, как не попасться на удочку мошенников. Представители Центрального Банка в своих интервью уже не скрывают, что проблема носит уже угрожающий всероссийский характер.

Основная причина новой волны финансовых пирамид заключается в том, что мошенникам стало просто легче и удобнее обирать простых граждан. И если раньше нужно было скрываться за сетью номинальных директоров и цепочек никому не видимых юрлиц, то теперь криптовалюты открыли для мошенников всех мастей и национальностей возможность работать анонимно в буквальном смысле в мировом масштабе.

Вкладчики против аферистов

Финансовая пирамида – это организованная преступность. Мошенники хорошо защищены, на них работают профессиональные юристы, организаторы афер имеют высококлассную охрану, способную не только защитить, но и напасть.

Простые вкладчики уже не надеются на помощь государства в возврате средств, так как с середины 90-х годов еще ни один участник финансовой пирамиды не смог получить свои деньги обратно. В надежде вернуть хоть что-то, вкладчики объединяются в группы и начинают самостоятельные расследования.

Наиболее яркий пример такой организованности – вкладчики финансовой пирамиды Questra World, основанной украинцем Александром Прочуханом и белорусом Чеславом Пестюком. Финансовая пирамида в разное время обирала граждан под различными громкими названиями, имитирующими для неискушенного инвестора крупные международные финансовые институты: Lianora Swiss Consulting, AGAM, Five Asset Management. По оценкам экспертов, общий ущерб от деятельности пирамиды превысил 14 млрд рублей, что сопоставимо с размером чистых активов небольшого российского банка.

Questra World – крупнейший крах в новейшей истории финансовых пирамид, тут организаторы работали с размахом. Пострадали более ста тысяч граждан не только из стран, где финансовая грамотность населения традиционно невысока (Россия, Украина, Белоруссия и другие страны СНГ). Деятельность Questra уже запрещена в Великобритании, Австрии, Чехии, Словении, Словакии, а также в ряде других европейских стран.

Пострадавшие от деятельности данной пирамиды не стали опускать руки, а стали искать организаторов крупнейшей международной аферы. Инициативная группа инвесторов фактически выполняет работу правоохранительных органов. Они создали интернет-ресурс http://scampol.org, на котором выложили документальные подтверждения преступления, а также сняли фильм, в котором привели документальные свидетельства преступления.

Создатели фильма опасаются за свою жизнь, поэтому героям фильма пришлось в кадре скрывать свои лица и изменять голос. Данный фильм интересен тем, что дает полное представление о работе финансовой пирамиды изнутри. Документальные доказательства, приведенные в расследовании обманутых вкладчиков, убедительно доказывают, что финансовая пирамида – это хорошо организованная преступная группировка, в которой юристы, безопасность, психологи, а также специалисты по MLM маркетингу загоняют в долги участников пирамиды, зачастую оставляя потерпевших без средств к существованию и надежды на будущее.

Фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы, так как в нем создатели привели неопровержимые доказательства причастности Пестюка и его подельника Прочухана к организации финансовой пирамиды, а также раскрыли схему мошенничества – от привлечения новых клиентов до вывода средств обманутых клиентов на биткойн кошельки.

А что же правоохранительные органы?

Всем известно, что те, кто воруют миллиардами редко садятся в тюрьму, и в случае уголовного преследования с большой долей вероятности отделываются условными сроками. Посмотрите на создателей пирамид 90-х годов – они все либо эмигрировали, либо уже находятся на свободе. Некоторые финансовые пирамиды оказались настолько успешными, что как франшиза передаются из поколения в поколение. Наиболее яркий пример – легендарная «МММ», а затем и «МММ 2011», которая успешно пережила смерть своего основателя и до сих пор успешно управляется последователями, собирая деньги через Интернет.

История Questra World также не закончена. Основатели финансовой пирамиды успешно пожинают плоды своей «работы», передвигаясь по миру исключительно самолетами бизнес-авиации, живут в роскошных квартирах. Пестюк и Почухан регулярно летают к друг другу в гости из Киева в Дубаи, ведут богатую жизнь и вынашивают новые планы по организации финансовой пирамиды. Как уверяют создатели фильма, Пестюк и Прочухан организовали новые финансовые пирамиды под названиями Golden Island, Digithereum, Alpa Cash и FCT Academy.