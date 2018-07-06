Крымский олимпийский чемпион рассказал, что победить ему помог спонсор

Артур АЙВАЗЯН, завоевавший в 2008 году золотую медаль на летней олимпиаде, проходившей в Пекине, рассказал, что изменилось в крымском стрелковом спорте, после перехода Крыма в Россию.

АЙВАЗЯН уверен, что, несмотря на 200 миллионов рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы, без дополнительных денег стать победителем сложно. «Спортсменам всегда мало средств. В нашем деле всегда найдется оружие и пули, которые лучше и дороже», - сказал он в интервью «Аргументам недели – Крым». «Однажды у меня был спонсор и я выиграл золото на олимпиаде», - признался чемпион.

АЙВАЗЯН так же сожалеет, что в связи с санкциями спортсмены из Крыма испытывают проблемы с визами и выездом за границу. По словам АЙВАЗЯНА, у него в 2016 году был шанс завоевать первое место в европейском турнире: «Тогда я прошел все отборы, но не попал на соревнования из-за санкций».

Интервью с Артуром Айвазяном читайте здесь.