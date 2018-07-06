Использование программы материнского капитала будет расширено

Использование программы материнского капитала в период до 2020 года будет расширено. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании по плану основных мероприятий Десятилетия детства. Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста

До 2020 года планируется усовершенствовать и обновить механизмы поддержки семьям, которые получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. Дмитрий Медведев подчеркнул, что будет расширено использование программы материнского капитала. Семьи, где растут четверо и более детей, получат право на льготную ипотеку.

Абсолютным приоритетом государственной политики станет безопасность и образование детей. Ребята из многодетных семей смогут бесплатно заниматься в различных кружках и ходить в спортивные секции.