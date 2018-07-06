В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.

Сильный град, выпавший на полуострове 29 июня, в последний момент изменил свое направление и противоградовая служа Крыма не успела использовать градобойные установки, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор ГУП «Крымский элеватор» Валерий КОВАЛЕНКО, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Градовый процесс сформировался за короткий период времени. Мы его отслеживали. Он проходил от нашей защищаемой территории на расстоянии около 14 километров, а мы работаем на расстоянии 10 километров. Основное направление воздушных масс было юго-западнее нашей зоны, проходило от Алушты через Октябрьское, Джанкой и в Украину. Но в 14:34 образовались новые ячейки и резко изменили направление на 88 градусов в нашу сторону, и скорость потока увеличилась до 70 километров в час», — пояснил он.

Для того, чтобы как-то воздействовать на градовый процесс, оставалось чрезвычайно мало времени.

«Для эффективного воздействия у нас оставалось 10-12 минут. По нашим нормативным документам с «Росаэронавигацией» мы должны сообщать за 20 минут об использовании градобойных установок. Мы обратили их внимание, что ситуация сложная и неоднозначная. Обратились к начальнику крымской «Росавинавигации». Насколько могли они помогли: посадили самолеты, убрали эшелоны. Но момент, когда нам дали разрешение, совпал с выпадением града. Мы насколько смогли, его приостановили. Но произошла такая беда», — рассказал КОВАЛЕНКО.

В результате сумма ущерба, нанесенного градом аграриям Нижнегорского района, составила 52 миллиона рублей. Пострадало 767 гектаров насаждений. Таковы данные по итогам подачи заявлений фермеров в Минсельхоз.