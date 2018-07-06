//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Участницам «ВИА Гры» не мобильно с новой солисткой
- В США арестован певец и актер Крис Браун
- Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму
- Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.
6 июля 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
Сильный град, выпавший на полуострове 29 июня, в последний момент изменил свое направление и противоградовая служа Крыма не успела использовать градобойные установки, пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор ГУП «Крымский элеватор» Валерий КОВАЛЕНКО, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
«Градовый процесс сформировался за короткий период времени. Мы его отслеживали. Он проходил от нашей защищаемой территории на расстоянии около 14 километров, а мы работаем на расстоянии 10 километров. Основное направление воздушных масс было юго-западнее нашей зоны, проходило от Алушты через Октябрьское, Джанкой и в Украину. Но в 14:34 образовались новые ячейки и резко изменили направление на 88 градусов в нашу сторону, и скорость потока увеличилась до 70 километров в час», — пояснил он.
Для того, чтобы как-то воздействовать на градовый процесс, оставалось чрезвычайно мало времени.
«Для эффективного воздействия у нас оставалось 10-12 минут. По нашим нормативным документам с «Росаэронавигацией» мы должны сообщать за 20 минут об использовании градобойных установок. Мы обратили их внимание, что ситуация сложная и неоднозначная. Обратились к начальнику крымской «Росавинавигации». Насколько могли они помогли: посадили самолеты, убрали эшелоны. Но момент, когда нам дали разрешение, совпал с выпадением града. Мы насколько смогли, его приостановили. Но произошла такая беда», — рассказал КОВАЛЕНКО.
В результате сумма ущерба, нанесенного градом аграриям Нижнегорского района, составила 52 миллиона рублей. Пострадало 767 гектаров насаждений. Таковы данные по итогам подачи заявлений фермеров в Минсельхоз.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Бойцы ДНР уничтожили из гранатометов нарушившие «хлебное перемирие» силы ВСУ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму
//Культура
Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
//Культура
Татьяна Полякова: Настоящее и будущее российской литературы и книги
//Здоровье
//Новости СМИ2
//Общество
В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.
//Политика
//Культура
//Новости Redtram
//Спорт
Путин попросил звезд мирового футбола предсказать победителя ЧМ-2018
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели 3 военнослужащих
//Общество
В возрасте 52 лет умер депутат, поддерживавший повышение пенсионного возраста
//live
«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»
Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой
Саша Савельева удивила всех своим нарядом на "семейной свадьбе"
//Общество
Ученые научились лечить рак, от которого умерли Фриске и Хворостовский
//В мире
В правительстве Украины обнародовали сценарий поэтапного захвата ДНР и ЛНР
//Спорт
Аделина Сотникова набьет тату в случае победы сборной России над Хорватией
//Общество
В сети опубликовано видео пожара в доме на Пятницкой в Москве
//В мире
Японские СМИ сообщили об исполнении приговора основателю секты «Аум Синрикё»