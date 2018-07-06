Колокольцев поручил разобраться с делом матери ребенка-инвалида из-за лекарства

История 36-летней Екатерины Конновой - мамы серьезно больного мальчика, получила широкий общественный резонанс. Ребенок Екатерины нуждается в препарате диазепам. Лекарство дорогое. Москвичка купила микроклизмы диазепама для своего тяжело больного ребенка в интернет-магазине.

А когда в поликлинике им дали лекарство бесплатно, она решила его продать. Но ее задержали полицейские. Диазепам - психотропный препарат, его прописывают детям с диагнозом эпилепсия.

В отношении Екатерины было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ей была избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Сегодня стало известно, что МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Конновой. Колокольцев дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению москвичкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарства.