Колокольцев поручил разобраться с делом матери ребенка-инвалида из-за лекарства
6 июля 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
История 36-летней Екатерины Конновой - мамы серьезно больного мальчика, получила широкий общественный резонанс. Ребенок Екатерины нуждается в препарате диазепам. Лекарство дорогое. Москвичка купила микроклизмы диазепама для своего тяжело больного ребенка в интернет-магазине.
А когда в поликлинике им дали лекарство бесплатно, она решила его продать. Но ее задержали полицейские. Диазепам - психотропный препарат, его прописывают детям с диагнозом эпилепсия.
В отношении Екатерины было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ей была избрана мера пресечения подписка о невыезде.
Сегодня стало известно, что МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Конновой. Колокольцев дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению москвичкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарства.
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