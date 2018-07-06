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В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений

6 июля 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77.

Так, капремонт "светит" зданию областной библиотеке и театру оперы и балета. Такое решение озвучили эксперты Минимущества на заседании рабочей группы по данному вопросу. Сейчас специалисты совершают выезды на объекты, чтобы оценить фронт предстоящих работ.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений 13:32

Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77. >>
Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области

Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области 13:22

Футбольный командный турнир, посвященный проходящему в России Чемпионату Мира, пройдет 8 июля в рамках Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город» в ФСК «Горка». Как сообщили организаторы мероприятия, турнир будет носить имя хранителя Южного Урала – Царя Семигора. >>

Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции 12:01

Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", и сегодня учебное заведение было торжественно открыто. >>
РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»

РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации» 11:54

В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля. >>
В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус»

В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус» 05.07 16:28

21 июля в Челябинском цирке состоится премьера нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Гиппопотамус». В шоу принимают участие талантливые и обаятельные артисты, большое количество животных, украшает манеж авторский реквизит и декорации. >>

Вместо заявленных 5000 на митинг в Челябинске пришли 700 человек 05.07 16:15

Вместо пяти тысяч заявленных участников на митинг против повышения пенсионного возраста пришли всего от 700 до 800 человек. >>

//Новости МирТесен



На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки

На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки 05.07 15:10

Грязь и разруха – такими более 50 лет были четыре остановки на ЧМЗ. Более 300 жителей района подписали обращение к депутаты Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой помочь в благоустройстве города. >>

Депутаты города Миасса не выбрали главу 05.07 14:58

Сегодня, 5 июля, в Миасском городском округе не состоялись выборы градоначальника. Из 23 депутатов 12 испортили бюллетени, остальные голоса распределились следующим образом: 2 голоса депутаты отдали за Данилу Михеева, и 9 – за Анатолия Лобко. >>
Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей

Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей 05.07 14:26

Глава региона Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили почетные награды 16 семьям из Челябинска, которые прожили в браке более полувека. Теперь в их семье появилась медаль «За любовь и верность». >>

//Новости Гнездо.ру

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Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область

Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область 05.07 14:02

Первыми сказочными гостями, которые посетят поместье Семигора, открывающееся в ближайшие выходные в Челябинской области, станут Елена Прекрасная в сопровождении Кощея Бессмертного. Об это сообщили в оргкомитете Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город». >>

Дмитрий Федечкин не станет мэром Миасса 05.07 08:45

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сегодня утром,5 июля, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на кресло мэра Миасса. В итоге конкурсная комиссия должна выбрать минимум двух кандидатов из восьми претендентов. О причинах своего поступка Дмитрий Федечкин подробно рассказал на своей страничке в соцсети. >>

К обсуждению пенсионной реформы активно подключились профсоюзы 04.07 14:46

Южноуральские профсоюзы активно подключились к обсуждению пенсионной реформы. >>

//Новости Redtram

Венгрия примет участие в выставке Иннопром - 2018 04.07 12:40

Венгрия стала шестой страной, которая примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 (9-12 июля, Екатеринбург) в формате национального стенда. Другие национальные стенды представят Германия, Италия, Словакия, Швейцария и Япония, а также самую масштабную национальную экспозицию представит страна-партнер Республика Корея. >>
Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске

Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске 03.07 18:23

Нашумевшие романы «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска» автора Владимира Торина изданы в новом формате покетбук. Небольшие книги в мягком переплете уже поступили в книжные магазины Челябинска. >>

Южноуральские коммунальщики могут ответить за ямы на дорогах 03.07 13:56

Порядка 15 дорог Южного Урала были раскопаны коммунальными службами для починки труб. Они не вернули объекты в первозданный вид, а в некоторых местах и вовсе не огородили опасный участок. Из-за такой ямы 21 июня погиб мотоциклист. >>

//Новости ADWILE

Выборы главы Миасса начались сегодня 03.07 13:36

Сегодня, 3 июля, в Миассе стартовали выборы главы. Из 10 претендентов на кресло градоначальника один отсеялся из-за неверно подготовленных документов. Глава города определится 5 июля. Главе Южного Урала Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к заседанию конкурсной комиссии, которая определит кандидатов на кресло мэра Миасса. >>
В Челябинске открывается «Школа предпринимательства»

В Челябинске открывается «Школа предпринимательства» 03.07 12:53

В "Территории Бизнеса" открыт набор в "Школу предпринимательства". К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие получить новые знания, решить проблемы в бизнесе, найти новые инструменты для увеличения прибыли. Старт проекта - 9 июля. >>

В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом 03.07 12:51

Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано. >>
Борис Дубровский оценил ход реконструкции семейного парка "Рифей"

Борис Дубровский оценил ход реконструкции семейного парка "Рифей" 03.07 12:45

Сегодня, 3 июля, глава региона Борис Дубровский оценил ход второго этапа реконструкции семейного парка "Рифей". После его окончания с осени этого года намечены работы по третьему этапу. Как преобразится парк? >>

В Челябинске развернули сразу три лаборатории по оценке качества воздуха 03.07 12:32

Сегодня, 3 июля, сразу три передвижные лаборатории по оценке качества воздуха появились в столице Южного Урала. Где они расположены? >>
Энергетики Златоуста победили в конкурсе профмастерства

Энергетики Златоуста победили в конкурсе профмастерства 03.07 12:05

Бригада энергетиков Златоустовских электрических сетей победили в конкурсе профмастерства. Им необходимо было продемонстрировать свои знания и умения по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. >>

//Новости партнеров

В Екатеринбурге пройдёт выставка «Иннопром – 2018» 02.07 21:47

В Екатеринбурге с 9 по 12 июля пройдёт международная промышленная выставка «Иннопром – 2018». Она проводится ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. >>

В Верхнем Уфалее появился третий резидент ТОСЭР 02.07 16:06

Третьим резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее стало научно-производственное предприятие «Уралэнергохим». Оно занимается инновационными разработками в обрасти накопления электричества, и специалисты намерены производить накопители электроэнергии для производств. >>

Владимир Путин наградил губернатора Южного Урала 02.07 15:57

Благодарственным письмом наградил президент России Владимир Путин губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Почетную награду вручил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов. >>

Шесть команд сразятся за Кубок губернатора по водному поло 02.07 15:50

Вчера, 1 июля, был объявлен официальный старт Кубка губернатора Южного Урала по водному поло среди женских команд. В состязаниях сразятся сразу шесть команд из разных стран. К мероприятию создали новую ростовую куклу дельфина и дали ей имя "Уралочка". >>

Челябинцы выразили протест против повышения пенсионного возраста 01.07 21:21

Жители столицы Южного Урала сегодня, 1 июля, вышли на улицы с протестом против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в акции приняли участие около 400 человек, хотя организаторы утверждают о порядка двух тысяч протестующих. >>

Правительство вместе с ЕР проработают проект закона о пенсионной реформе 29.06 14:50

На расширенном заседании Совета руководителей фракций «Единой России» депутаты обсудили варианты улучшения пенсионной реформы. Основной целью своих предложений они ставят повышение уровня жизни пенсионеров. >>

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