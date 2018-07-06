В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений
6 июля 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77.
Так, капремонт "светит" зданию областной библиотеке и театру оперы и балета. Такое решение озвучили эксперты Минимущества на заседании рабочей группы по данному вопросу. Сейчас специалисты совершают выезды на объекты, чтобы оценить фронт предстоящих работ.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес