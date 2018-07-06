В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений

Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77.

Так, капремонт "светит" зданию областной библиотеке и театру оперы и балета. Такое решение озвучили эксперты Минимущества на заседании рабочей группы по данному вопросу. Сейчас специалисты совершают выезды на объекты, чтобы оценить фронт предстоящих работ.