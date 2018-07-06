Завтра в день матча Россия - Хорватия МЦК будет работать до 3 ночи
6 июля 2018, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Завтра 7 июля сборная России поборется за победу со сборной Хорватии в четверть финале. В связи с этим для удобства Москвичей, гостей столицы и ярых болельщиков, режим работы Московского центрального кольца будет продлен до трех часов ночи.
В ночь с 7 на 8 июля с 21.00 до 3.00 «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
«Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте», - отмечается в сообщении пресс-службы МЖД.
Россия встретится с Хорватией в четвертьфинале на стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля. Начало матча в 21:00 мск, информирует НСН.
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