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Депутаты Госдумы не успеют обсудить пенсионную реформу до каникул
6 июля 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионную реформу, в том числе повышение пенсионного возраста, в Госдуме начнут обсуждать после каникул, в осеннюю сессию. Федерация независимых профсоюзов России ранее предложила создать в нижней палате парламента рабочую группу, которая займется изучением законопроекта по пенсионной реформе.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал рассказал, что сейчас такая группа по обсуждению в процессе формирования. "Я думаю, что в этой сессии вряд ли что-то решим, а уже в осенней сессии",— цитирует Фургала РИА Новости. Он сказал, что "в группу войдут все", а представители комитета по охране здоровья станут "ключевыми в этом вопросе".
Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о предстоящей пенсионной реформе. Он рассказал, что повышение пенсионного возраста начнется поэтапно. Пенсионный возраст будут повышать с 2019 года. На данный момент известно, что до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин.
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