Депутаты Госдумы не успеют обсудить пенсионную реформу до каникул

Пенсионную реформу, в том числе повышение пенсионного возраста, в Госдуме начнут обсуждать после каникул, в осеннюю сессию. Федерация независимых профсоюзов России ранее предложила создать в нижней палате парламента рабочую группу, которая займется изучением законопроекта по пенсионной реформе. «Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал рассказал, что сейчас такая группа по обсуждению в процессе формирования. "Я думаю, что в этой сессии вряд ли что-то решим, а уже в осенней сессии",— цитирует Фургала РИА Новости. Он сказал, что "в группу войдут все", а представители комитета по охране здоровья станут "ключевыми в этом вопросе".

Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о предстоящей пенсионной реформе. Он рассказал, что повышение пенсионного возраста начнется поэтапно. Пенсионный возраст будут повышать с 2019 года. На данный момент известно, что до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин.