В Москве в высотке на улице Дыбенко упал лифт с человеком

Следственный комитет начал проверку после инцидента с лифтом в жилом высотном доме на улице Дыбенко.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает m24.ru.

Об инциденте в жилом комплексе "Корона севера" в доме по адресу д. 38, корп. 1 5 июля сообщило агентство "Москва". Лифт с мужчиной, возвращавшимся домой, упал с 40 этажа на 20-й.

Сам мужчина рассказал, что произошло. По его словам, он поднимался на лифте, на уровне 20-го этажа лифт начал набирать скорость и с размаху врезался в потолок на последнем этаже. Мужчину подбросило, он упал на пол и повредил ногу, - пишет "МК". По словам Николая, его спасло лишь то, что он успел среагировать и схватился за перила, расположенные вдоль стен. "Долетев до последнего этажа, лифт стал снова спускаться вниз. Потом снова остановился, но я не понял, где. Карусель продолжалась. Я полетел обратно под крышу. На несколько секунд подъемник тормознул на 40-м, я понял, что это мой шанс, разжал двери и выполз на площадку", - рассказал он.

По словам мужчины, пока лифт болтался с этажа на этаж, "по лестнице бегал мастер, пытаясь поймать сумасшедшую кабину". Мужчине удалось выбраться самостоятельно. Медики оказали ему помощь.