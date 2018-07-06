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В Москве в высотке на улице Дыбенко упал лифт с человеком
6 июля 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет начал проверку после инцидента с лифтом в жилом высотном доме на улице Дыбенко.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает m24.ru.
Об инциденте в жилом комплексе "Корона севера" в доме по адресу д. 38, корп. 1 5 июля сообщило агентство "Москва". Лифт с мужчиной, возвращавшимся домой, упал с 40 этажа на 20-й.
Сам мужчина рассказал, что произошло. По его словам, он поднимался на лифте, на уровне 20-го этажа лифт начал набирать скорость и с размаху врезался в потолок на последнем этаже. Мужчину подбросило, он упал на пол и повредил ногу, - пишет "МК". По словам Николая, его спасло лишь то, что он успел среагировать и схватился за перила, расположенные вдоль стен. "Долетев до последнего этажа, лифт стал снова спускаться вниз. Потом снова остановился, но я не понял, где. Карусель продолжалась. Я полетел обратно под крышу. На несколько секунд подъемник тормознул на 40-м, я понял, что это мой шанс, разжал двери и выполз на площадку", - рассказал он.
По словам мужчины, пока лифт болтался с этажа на этаж, "по лестнице бегал мастер, пытаясь поймать сумасшедшую кабину". Мужчине удалось выбраться самостоятельно. Медики оказали ему помощь.
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