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В возрасте 52 лет умер депутат, поддерживавший повышение пенсионного возраста
6 июля 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Кирове скончался жизни депутат Законодательного собрания региона Александр Владимиров, которому было 52 года. Он умер еще 28 июня. Некролог был размещен на сайте Заксобрания. Кировские депутаты выражали соболезнования родным и близким Владимирова. Александр Владимиров был директором ООО «Агрофирма Осокино».
В Заксобрании Александр Владимиров был членом комитетов по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле, а также комитета по социальным вопросам. Депутат отстаивал интересы сельхозтоваропроизводителей. В 2011 году Владимиров был назван лучшим фермером по северным районам Кировской области. Его знали как надёжного поставщика молочных продуктов высокого качества.
Кировские журналисты отмечали, что Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег голосовать за пенсионную реформу, - сообщает Znak.com. Владимиров уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет.
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