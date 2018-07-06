Ученые научились лечить рак, от которого умерли Фриске и Хворостовский

Сотрудники Института Рака Дюка представили новейшее исследование по лечению рака головного мозга. Маттиас Громайер – ведущий исследователь проекта, нейрохирург, профессор Института Рака Дюка, - рассказал, что лечение подготавливает иммунную систему к борьбе с клетками рака, и действует наподобие вакцинации, - сообщает kp.ru.

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От рака мозга - неоперабельной глиобластомы - скончались Валерий Золотухин, Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске.

Генетически модифицированный полиовирус (вирус полиомиелита) способен повышать продолжительность жизни больных с раковой опухолью мозга. Согласно результатам исследования, 21 процент пациентов, получавших препарат с полиовирусом, были живы через три года после нового лечения в сравнении с только 4 процентами, получавшими стандартную химиотерапию.

Модифицированный полиовирус способен распознавать клетки опухоли и инфицировать их. В результате вирус избирательно заражает раковые клетки, и они погибают. Вирус активирует клетки иммунной системы самого больного человека, которые помогают бороться с раковыми клетками.

Но не у всех пациентов может наблюдаться 100% эффективность лечения, а передозировка вирусом может вызывать побочные эффекты.