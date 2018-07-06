Российский генерал раскрыл число дронов в Вооруженных силах РФ

Начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков рассказал, что сейчас у Вооруженных сил РФ имеется более 1900 дронов. В Госдуме рассказали о тренировках Су-57 на американских F-35 в Сирии

По слова генерала, с 2013 года, когда появилось его подразделение, в каждом из военных округов, объединений и соединений создали службы беспилотной авиации.

Новиков сообщил, что с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны выполнили более 23 тысяч вылетов. Он уточнил, что беспилотники использовались для контроля за действиями сторон по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-спасательных мероприятий, - пишет газета «Красная звезда». Как подчеркнул генерал,

«применение беспилотников обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения». По данным Новикова, в ближайшее время число дронов в российской армии значительно увеличится, и они будут выполнять более разнообразные задачи.