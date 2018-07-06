В сети опубликовано видео пожара в доме на Пятницкой в Москве

В сети опубликовано видео пожара в жилом доме на Пятницкой улице в Москве. Видео на YouTube выложили очевидцы происшествия. По данным экстренных служб города, в четырехэтажном жилом доме в центре Москвы максимальная площадь пожара составляла 600 квадратных метров.

Уточняется, что в четырехэтажном жилом доме по адресу: Пятницкая, дом 43, строение 3 произошел взрыв бытового газа. В результате хлопка загорелись верхние этажи и крыша дома. 20 жильцов дома успели эвакуироваться самостоятельно. Двух женщин - жительниц квартиры на четвертом этаже - спасали пожарные.

Пожар начался около полуночи. На данный момент возгорание ликвидировано. Точную причину возгорания установят дознаватели.

"Принятыми мерами в 00 часов 45 минут пожар был локализован. В 01 час 07 минут – ликвидировано открытое горение. На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - говорится в сообщении московского управления МЧС.

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