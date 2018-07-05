В сети высмеяли очередное заявление Порошенко

Пользователи сети высмеяли очередное заявление украинского президента Петра Порошенко, выступившего с «историческим» утверждением, что князь Владимир в 988 году крестил Украину.

На Украине в этом году будут отмечать 1030-летие крещения страны. Накануне глава украинского государства заявил по этому поводу, что в 988 году князь Владимир крестил Украину, а не Русь. Помимо этого, Порошенко сообщил, что материнской церковью для Украины является Константинопольский патриархат, а не Московский.

Пользователи соцсетей не замедлили отреагировать на «восстанавливающее историческую справедливость» заявление украинского лидера. «Он у нас в какой палате? Кто ему разрешил со СМИ общаться?», - поинтересовался один из комментаторов. «В палате №6, где четыре Наполеона и один вице-король Индии», - прояснил ситуацию другой комментатор.

«После заявлений о том, что они выкопали Черное море – не удивляет… Болезнь прогрессирует», - считают пользователи, высказывающие сомнения в психической полноценности заявителя.

Президент Украины Петр Порошенко последовательно восстанавливает историческую справедливость в отношении Украины. Так, ранее он назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» и обвинил Россию в краже украинской истории и славы, сообщает РИА Новости.