Специалисты перечислили причины усталости во время отпуска

Зарубежные специалисты обнародовали ряд причин, по которым во время отпуска некоторые люди начинают чувствовать себя уставшими больше, чем если бы продолжали работать как обычно.

Так, голландский психолог Эд Вингерхоец из Тильбурского университета провел исследование и выяснил, что чаще всего чувствуют себя очень уставшими и даже заболевают в самом начале отпуска люди, занимающие довольно высокие и ответственные посты. Таким людям сложно найти правильный баланс между работой и отдыхом, и все свои силы в последние дни перед отпуском они оставляют на работе.

Профессор Дороти Брук исследовала проблему недосыпа в рабочие дни. Она утверждает, что усталости во время отпуска часто подвергаются люди, которые в обычные рабочие дни страдают от недосыпа. Их организм пытается наверстать недоспанное время в отпуске, а за счет резкого увеличения продолжительности сна снижается тонус.

На третьем месте виновников отпускной усталости – алкоголь. Во время отпуска люди часто пьют больше алкоголя, чем в обычные дни. Однако злоупотребление алкоголем нарушает сон и усиливает ощущение усталости.

Специалисты также отметили, что сон в новом месте в отпуске может спровоцировать чувство усталости из-за того, что мозг сохраняет бдительность в незнакомой обстановке, сообщает Lenta.ru.