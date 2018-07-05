Вместо заявленных 5000 на митинг в Челябинске пришли 700 человек
5 июля 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вместо пяти тысяч заявленных участников на митинг против повышения пенсионного возраста пришли всего от 700 до 800 человек, уточняют в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, что сегодня, 5 июля, в столице Южного Урала прошел митинг, где жители выразили свое мнение против пенсионной реформы. Ожидаемое число участников оказалось в семь раз меньше.
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