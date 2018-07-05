Вместо заявленных 5000 на митинг в Челябинске пришли 700 человек

Вместо пяти тысяч заявленных участников на митинг против повышения пенсионного возраста пришли всего от 700 до 800 человек, уточняют в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что сегодня, 5 июля, в столице Южного Урала прошел митинг, где жители выразили свое мнение против пенсионной реформы. Ожидаемое число участников оказалось в семь раз меньше.