Более тысячи сирот Московского региона обрели семьи

В Московском регионе за период с января по июнь 2018 года более тысячи воспитанников детских домов обрели семью. Сейчас в области проживает порядка четырех тысяч приемных семей и около двадцати пяти тысяч сирот.

В замещающих семьях воспитываются более 15,5 тысяч ребят. Еще свыше 8,5 тысяч детей воспитывают в семьях усыновителей, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Отметим, что по региону работают порядка семидесяти школ, проводящих занятия для семей, готовящихся к усыновлению. Половина из них действительно берут детей-сирот на воспитание.