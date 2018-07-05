На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки
5 июля 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Грязь и разруха – такими более 50 лет были четыре остановки на ЧМЗ. Более 300 жителей района подписали обращение к депутаты Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой помочь в благоустройстве города.
На остановках «Аквариум», «60 лет Октября», «Кооператив №507» и «Пожарное депо» теперь чистый бетонный пол, хорошие скамейки и навес. Эти болевые точки на карте Челябинска указали местные урбанисты, а работу провели волонтеры парламентария. Они не благоустраивались около полувека.
- Проблему с остановками нужно было решать, она касается тысяч жителей Металлургического района, - уточнил Владимир Бурматов. - Мы уже не первый год приводим в регион средства из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных пространств, остановки - это тоже вопрос благоустройства, который будет существенно влиять на комфортную жизнь челябинцев.
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