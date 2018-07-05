Почти сто российских ученых готовы выйти из Российской Академии наук

Как стало известно «Аргументам недели», многие выдающиеся российские ученые – академики и члены-корреспонденты РАН готовы официально выйти из состава Академии в знак протеста против проводимой правительством «антинаучной политики».

Официально на эту тему в РАН говорить пока никто не хочет, но несколько академиков с мировым именем подтвердили «АН», что идет «активное обсуждение этой инициативы пока в узком кругу, не вынося ее на широкое обсуждение». По словам одного из представителей научного ареопага, звание «академика – пожизненное, поэтому очень много юридических, технических и даже финансовых тонкостей, которые надо вначале решить, а затем уже обсуждать эту инициативу».

Ученый также заявил, что массовый выход академиков и член-корреспондентов из состава РАН «это, наверное, последняя надежда привлечь внимание самого высшего руководства страны и всей мировой научной общественности к той антинаучной и разрушительной для фундаментальной науки политике, которую проводит российское правительство не на словах, а на деле».

Отвечая на вопрос редакции «АН»: «означает ли выход из РАН фактический отказ от финансовый стипендии, положенной ее членам?», собеседник ответил: «Жены, конечно, против. Ученые небогатые люди, но нельзя одной рукой бить, а другой гладить. Брать деньги у того же кабинета министров и критиковать его действия». Напомним, что сейчас академики получают 100 тысяч рублей ежемесячно за звание, член-корреспонденты – 50 тысяч. Говорят, что с 2019 года стипендия за звание увеличится в два раза.

Собеседники в Правительстве и Администрации президента, которые согласились ответить на вопрос «АН» о демарше ученых, подтвердили, что «знают о ситуации». Но ее оценки были противоположными. Представитель Белого Дома отреагировал с усмешкой: «Пусть уходят, можно будет сэкономить». Чиновник со Старой площади высказал обеспокоенность: «Скандал такого уровня привлечет внимание всех мировых СМИ и это крайне нежелательно. Особенно сейчас – на крайне негативном информационном фоне, связанном с пенсионной реформой».