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Компания «Натали Турс» начала выплачивать компенсации туристам
5 июля 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Туристическая компания «Натали Турс» заявила, что начала выплачивать компенсации туристам за отменённые поездки. Как сообщается на официальном сайте компании, клиенты туроператора с регулярной перевозкой имеют право воспользоваться оформленными визами и выкупленными авиабилетами в качестве частичной компенсации.
Помимо этого, компания предложила пострадавшим туристам гарантийное предоставление туристических услуг в последующий период времени.
На прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам за вчерашний день было направленно 800 тысяч рублей. В компании «Натали Турс» рассчитывают, что переданные авиабилеты покроют до 30% возможных потерь туристов.
Напомним, что ранее компания отменила все забронированные и оплаченные туры до октября, сославшись на кризис.
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