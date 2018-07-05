Компания «Натали Турс» начала выплачивать компенсации туристам

Туристическая компания «Натали Турс» заявила, что начала выплачивать компенсации туристам за отменённые поездки. Как сообщается на официальном сайте компании, клиенты туроператора с регулярной перевозкой имеют право воспользоваться оформленными визами и выкупленными авиабилетами в качестве частичной компенсации.

Помимо этого, компания предложила пострадавшим туристам гарантийное предоставление туристических услуг в последующий период времени.

На прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам за вчерашний день было направленно 800 тысяч рублей. В компании «Натали Турс» рассчитывают, что переданные авиабилеты покроют до 30% возможных потерь туристов.

Напомним, что ранее компания отменила все забронированные и оплаченные туры до октября, сославшись на кризис.