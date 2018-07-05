Грудинин разводится с женой, брак с которой был венчан

Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин разводится с женой Ириной, брак с которой был не только официально зарегистрирован в ЗАГСе, но и венчан в церкви. О том, что Грудинины венчались, рассказала его супруга.

Ирина Грудинина подтвердила, что 16 июля состоится судебное заседание о расторжении брака. СМИ ранее узнали о грядущем разводе директора подмосковного «Совхоза имени Ленина» со своей супругой Ириной после 30 лет брака.

Оказалось, что у него сложились отношения с другой женщиной, моложе жены. И она родила Грудинину двоих детей.

От брака с Ириной у Грудинина есть двое взрослых сыновей, которые ранее работали в «Совхозе», а теперь занимаются бизнесом. По информации телеканала «360», законная супруга тяжело переживает развод не только из-за детей, но и потому что их брак был освящен в храме — Грудинины венчались.